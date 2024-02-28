Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы «Локомотива» во второй части сезона.

«Я очень верю в «Локомотив», потому что команда в состоянии провести очень сильную концовку, что они показывали в прошлом сезоне неоднократно», - цитирует Губерниева Metaratings.

Губерниев отметил, что считает «Локомотив» фаворитом воскресного матча с «Динамо». Комментатор ожидает интересной игры в дерби.

После восемнадцати туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь очков.