Агент: «Думаю, в ближайший месяц не увидим Кутицкого на поле»

Алексей Сафонов, агент полузащитника «Динамо» Александра Кутицкого, высказался о восстановлении своего клиента после травмы.

Напомним, Кутицкий повредил прямую мышцу сухожилия бедра в октябре прошлого года.

«Думаю, в ближайший месяц не увидим его на поле. Пока Александр не играл в товарищеских матчах, работает под присмотром врачей», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Кутицкий провёл в составе «бело-голубых» шесть матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 3 марта против «Локомотива». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.