​Булыкин дал прогноз на счёт матча «Динамо» - «Локомотив»

Если говорить о воскресенье, то центральным матчем Премьер-лиги станет дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Своим прогнозом на эту игру поделился Дмитрий Булыкин, который в своё время поиграл за обе команды.

«Игра покажет, как команды провели сборы, насколько подготовились. А так матч «Динамо» и «Локомотива» будет больше осторожным: команды захотят хорошо сыграть и не будут рисковать. Думаю, дерби завершится со счётом 1:1», - цитирует Булыкина Sport24.

Матч Премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом» стартует 3 марта в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Динамо» (32 очка) занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, а «Локомотив» (31 очко) - пятое.