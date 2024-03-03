​Дзюба заменён в перерыве матча «Локомотива» против «Динамо»

В воскресенье вечером в девятнадцатом тура Премьер-лиги России проходит московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом». После первого тайма команда Марцела Лички вела в счёте – 1:0. В перерыве Михаил Галактионов произвёл двойную замену. Рулевой «железнодорожников» решил снять с игры нападающего Артёма Дзюбу и полузащитника Антона Миранчука. Вместо них на поле вышли Тимур Сулейманов и Сергей Пиняев.

Ранняя замена Дзюбы обращает на себя внимание, ведь он является одним из лидеров «Локомотива».

Следить за развитием событий в матче «Динамо» - «Локомотив» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.