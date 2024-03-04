Радимов: Карраскаль провёл потрясающий матч

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля в дерби с «Локомотивом».

— Потрясающий матч провел, и главное, что очень хорошо вписан в командную игру. То, из-за чего, вероятно, были сложности с Федотовым, сейчас в «Динамо» ушло, — написал Радимов в своем телеграм-канале

По мнению эксперта, в «Динамо» Карраскаль выполняет все требования главного тренера Марцела Лички, чем и помогает «бело-голубым».

Напомним, колумбийский хавбек перебрался в «Динамо» из ЦСКА прошлым летом. В нынешнем сезоне Карраскаль провел 16 матчей во всех турнирах и записал на свой счет две голевые передачи.