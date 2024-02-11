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Орещук считает, что решение по будущему Смолова «Динамо» необходимо принять в конце сезона

11 Февраля 2024 • 15:38 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о ситуации с контрактом нападающего «бело-голубых» Фёдора Смолова.

Напомним, срок действующего соглашения 34-летнего футболиста с московским клубом истекает в середине нынешнего года.

По мнению Орещука, руководство «Динамо» следует принять решение о будущем Смолова в конце сезона, основываясь на выступлениях футболиста весной.

«Сложно сказать, будут ли его продлевать. Но делать это нужно, когда останется пару игр до конца сезона. Вторая часть чемпионата будет важной для «Динамо», как Фёдор её проведёт, на основе этого и надо принимать решение. Как Гиггз и Скоулз, они продлевали контракты с «Манчестер Юнайтед» в конце сезона», — приводит слова Орещука Metaratings.

В нынешнем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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