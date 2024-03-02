Назван фаворит матча «Динамо» – «Локомотив»

Эксперты букмекерских контор оценили шансы команд на победу в матче, который запланирован на воскресенье, 3 марта. Напомним, что матч между «Динамо» и «Локомотивом» состоится 3 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

По мнению экспертов хозяева поля одержат победу с вероятностью в 42,7%, а вот победа «железнодорожников» оценена в 30,9%. Ничейный исход возможен с вероятностью в 26,4%.

Команды перед началом 19-го тура занимают соседние строчки в турнирной таблице РПЛ. В копилке у «Динамо» можно найти 32 балла, у «Локомотива» – 31 очко.