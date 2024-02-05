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Сёмин: «У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений»

05 Февраля 2024 • 15:47 Комментировать
Динамо Москва
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Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своих отношениях с игроками, которые в 2018 году выиграли чемпионат России.

По словам Сёмина, его разговоры с игроками порой были жёсткими, но предельно честными, поэтому никаких обид за тот период не осталось. Специалист отметил, что чемпионский 2018 год футболисты будут вспоминать ещё долго.  

«Нормальные, хорошие взаимоотношения. У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений. Всегда честно всё было, разговоры прямые, жёсткие где-то. Я говорил игроку, что ему надо поменять команду, потому что я его в составе не вижу», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Сёмина «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз становился обладателем Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин

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