Сёмин: «У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своих отношениях с игроками, которые в 2018 году выиграли чемпионат России.

По словам Сёмина, его разговоры с игроками порой были жёсткими, но предельно честными, поэтому никаких обид за тот период не осталось. Специалист отметил, что чемпионский 2018 год футболисты будут вспоминать ещё долго.

«Нормальные, хорошие взаимоотношения. У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений. Всегда честно всё было, разговоры прямые, жёсткие где-то. Я говорил игроку, что ему надо поменять команду, потому что я его в составе не вижу», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Сёмина «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз становился обладателем Кубка страны.