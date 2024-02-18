Лантратов: «То, что футболисты мало читают — стереотип»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов опроверг мнение о том, что футболисты не любят читать.

По словам 28-летнего футболиста, сам он полюбил книги во времена своих выступлений за «Шинник», так как на базе ярославского клуба было мало других развлечений.

«Вообще, то, что футболисты мало читают — стереотип. Встречал много начитанных ребят.

В своё время зачитывался Достоевским. Одна из последних книг — «Доктор Живаго» Пастернака», — цитирует Лантратова Sport24.

В нынешнем сезоне вратарь провёл за «Локомотив» 20 матчей, пропустил 24 гола и в пяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.