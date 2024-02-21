Агент Тюкавина — о будущем игрока «Динамо»: «У нас нет планирования, мы же не картошку сажаем»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем 21-летнего футболиста.

Напомним, контракт Тюкавина с московским клубом рассчитан до середины 2028 года. По словам Сафонова, у его клиента есть желание поиграть в сильном европейском клубе, однако пока говорить об этом рано.

«У нас нет такого планирования. Мы же не картошку сажаем. Да, есть желание и мечта поиграть в Европе, но именно в сильном клубе, а не просто уехать из России», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «бело-голубых» 23 матча, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.