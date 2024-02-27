Личка рассказал, как отнёсся бы к переходу Скопинцева в «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как бы воспринял переход защитника своей команды Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

Напомним, по ходу зимнего трансферного окна сообщалось, что 26-летний футболист входит в список интересов петербургского клуба, однако этот переход так и не состоялся.

Личка назвал Скопинцева хорошим игроком, при этом отметив, что «Динамо» смогло бы его заменить в случае трансфера.

«Скопа — хороший игрок, активный, может играть три игры в неделю, левая нога сильная. Но уход того или иного игрока — никогда не повод для паники. Кроме того, слева всегда может помочь Паршивлюк, есть Маричаль», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Скопинцев провёл за «Динамо» 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.