Бителло рассказал об отличиях футбола в России и Бразилии

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал об отличиях футбола в чемпионатах России и Бразилии.

По словам 24-летнего футболиста, в РПЛ защитники более крупные, однако они хуже прессингуют, что игроки из Бразилии.

«С одной стороны, они (защитники) здесь более физически сильные, крупные, с ними бороться сложнее. Но с другой — дают больше пространства, чем у меня на родине, не так плотно прессингуют, можно постараться оторваться. Если же пошёл контакт, то в России соперники жёстче», — цитирует Бителло «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» осенью прошлого года из «Гремио». В составе «бело-голубых» полузащитник успел провести 15 матчей, в которых сумел забить пять голов и отдать две результативные передачи.