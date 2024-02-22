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Лещук — о новом контракте с «Динамо»: «Были сомнения»

22 Февраля 2024 • 09:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о продлении контракта с московским клубом. Напомним, новое соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до середины 2028 года.

По словам Лещука, перед подписанием соглашения он опасался того, что в составе «бело-голубых» у него не получится регулярно выходить на поле.

«Мне хотелось остаться в Москве и никуда не переезжать. Были лишь сомнения по поводу того, буду ли я основным вратарём. Но в концовке того сезона меня начали ставить как основного, и это подтолкнуло меня на подписание нового контракта», — цитирует Лещука официальный сайт «Динамо».

В текущем сезоне Лещук провёл за «Динамо» 11 матчей, в которых пропустил 14 голов и в пяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук

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