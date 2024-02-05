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Сёмин рассказал о своём лозунге, который помогает ему в работе

05 Февраля 2024 • 10:46 Комментировать
Динамо Москва
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Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, как ему удаётся сохранять энергию и мотивацию для работы.

По словам 76-летнего специалиста, он работал только в тех клуба, где имел возможность на что-то повлиять.

«С первого периода моей работы принял для себя такой лозунг: «Там, где я могу повлиять, внести какие-то свои методы, должен работать». Если не могу повлиять на руководителя, этого и не делал. Но я могу повлиять на игроков, с которыми работаю. Это моя прямая обязанность. Весь негатив пропускал мимо ушей», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, вместе с «Локомотивом» Сёмин трижды выигрывал чемпионат России и ещё шесть раз приводил «железнодорожников» к победе в Кубке России. Также опытный специалист успел поработать в «Ростове», «Анжи», «Мордовии» и киевском «Динамо».      

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин

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