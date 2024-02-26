​Булыкин: «Локомотив» по итогам перерыва должен стать сильнее»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил готовность «железнодорожников» войти во вторую часть сезона Российской премьер-лиги.

«Локомотив» по итогам перерыва должен стать сильнее. Трансферы хорошие, результат должен быть. Всё на это заточено. Конечно, по сборам судить невозможно. Это товарищеские игры с непонятными соперниками. И настрой у всех разный. Будем судить по первым турам после возобновления. Думаю, у «Локомотива» сразу должен появиться рисунок игры», – сказал Булыкин.

На текущий момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место. В воскресенье, 3 марта, команда Михаила Галактионова проведёт дерби против «Динамо».