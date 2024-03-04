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Булыкин: «Многие клубы смогут вступить в золотую гонку, потому что «Зенит» и «Краснодар» не так сильны, чтобы уйти вперёд» эксклюзив

04 Марта 2024 • 18:10 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Локомотив Москва

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Динамо» над «Локомотивом» (2:1).

- «Динамо» наиграло на победу, учитывая валидольную концовку матча?

- Наиграло, потому, что в двух таймах хозяева выглядели лучше. «Локомотив» смотрелся бледно. И в атаке не получалось, и в защите пропустили пару моментов, один из которых закончился голом. Во втором тайме с помощью замен «железнодорожники» сумели выправить ситуацию, но было уже поздно. Хотя моменты имелись. Забить могли обе команды. Но «Динамо» выглядело очень неплохо в этой встрече. Понятно, что по одной игре судить тяжело, тем более, что она была первой после длительной зимней паузы. Еще никто не вошел в игровой тонус. Следующие два-три матча покажут окончательно, кто в нашем чемпионате на что претендует.

- До «Зенита» осталось два очка и четыре до «Краснодара». «Динамо» вступает в гонку за чемпионство?

- Еще многие клубы смогут вступить в эту гонку, потому что и «Зенит», и «Краснодар», как мы видим по первым играм, не так сильны, что должны уйти вперед. Поэтому я надеюсь, что московские клубы, не только «Динамо», подтянутся и составят конкуренцию лидерам, и у нас будет такая же концовка, как в Английской премьер-лиге, где пара очков решает исход чемпионата.

- Вас удивили результаты первого матча после рестарта сезона «Краснодара» и «Зенита»? Все-таки команды бьются за золото и при этом позволяют себе терять очки.

- Это первая игра после долгих сборов. Так бывает, что ты не готов на сто процентов, но в ближайших встречах ты уже будет готов по максимуму. Но этот матч важен психологически, чтобы почувствовать уверенность и уже дальше продолжать с хорошим настроением. В этом плане и нужны две-три игры чтобы понять, кто как подготовился, кто на что способен и от кого что ждать.

- Карраскаль выдал свой лучший матч за «Динамо». Он становится новым лидером?

- Он неплохо провел эту встречу, но нужно посмотреть еще парочку. Мы знаем его характер, плюс «Локомотив» выглядел не очень.

- Как думаете, Лещук будет первым номером «Динамо», или Личка станет чередовать его с Шуниным?

- Вратари – это вообще отдельная каста. Здесь нужно спрашивать даже не у главного тренера, а у тренера по вратарям, кого ставить. Думаю, Личка даже не в курсе, кто из голкиперов выйдет на матч, потому что тренер по вратарям больше знает психологическую и физическую составляющую своих голкиперов.

- В матче с «Локомотивом» «Динамо» создало очень много моментов, но забило только дважды. Чтобы бороться за чемпионство, нужно улучшить реализацию, или с ней и так все в порядке?

- Идеальная реализация, конечно, существует, но все зависит от того, насколько больше ты забьешь, чем соперник. «Динамо» этого хватило. Посмотрим, как будет дальше, но то, что команда создает моменты, уже хорошо. Главное – их реализовывать. Как мы видели, в первой части сезона у некоторых команд была пара моментов за всю игру, и они забивали один-два мяча, что хорошо сказывалось на турнирной таблице.

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- Какими видите перспективы «Локомотива»? Пятое место и отставание от «Динамо» на 4 очка.

- Пока все находятся рядом. Еще больше десяти матчей впереди, и это 30 очков. Поэтому все еще возможно. Я помню, когда была разница в девять очков в последних четырех играх, и она превращалась в ноль. Поэтому еще сто процентов лидеров можно догнать, если не опускать руки.

Елена Григорьевская

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