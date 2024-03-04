​Карраскаль оценил победу над «Локомотивом»

В воскресенье «Динамо» порадовало своих болельщиков победой над «Локомотивом» в дерби – 2:1. Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль стал автором результативного паса. Колумбиец дал комментарий по поводу прошедшей игры.

«Это была сложная игра против очень сильного соперника, да ещё и дерби. Наша команда проделала отличную работу, все очень старались и остались довольны победой», - слова Карраскаля приводятся на сайте «Динамо».

«Динамо» по итогам девятнадцатого тура удалось сократить отставание от лидирующего «Краснодара» до четырёх очков. В следующем туре команда Марцела Лички будет играть против «Ахмата» на своём поле.

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