Личка: «Уверен, Смолов спокойно может играть 30 минут»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Сразу вопрос по составу. Нет Смолова, как и ожидалось. Насколько он готов, сколько он может провести на поле сегодня?

- Федя, я думаю, он опытный игрок. Последние 10 дней он больше тренировался индивидуально, но я уверен, что если нужно будет выпустить его на поле, я выпущу. Уверен, что он свою работу в течение 20-30 он сделает без проблем. Федя Смолов больше индивидуально работал, но уверен, он спокойно может играть 30 минут.

- Скопинцева опять нет в стартовом составе. Это чисто футбольный вопрос, или здесь есть воспитательный процесс?

- Меня уже спрашивали. У меня нет никаких конфликтов с любым игроком. Со Скопинцевым тоже нет. Сейчас я использовал в защите Паршивлюка. Он играл хорошо и в последних 4-5 играх в конце сезона, когда вернулся в состав. Идет конкуренция, я хочу, чтобы на каждой позиции было плюс-минус два игрока, что могут конкурировать. Это не только вопрос Скопинцева. Вы сами видите, сегодня Федя Смолов тоже на скамейке, Антон Шунин на скамейке, Фомин, который тоже для команды важный игрок. Все сборники, можно сказать, сегодня начинают в запасе. Но я уверен, что они будут помогать команде, когда придет время их выпускать на поле. Они покажут свое качество и помогут команде победить.

- В первом круге против «Локомотива» не было ни одного гола, ни одной желтой карточки. Сейчас будет результативнее?

- Я бы хотел, понятно, чтобы так, потому что зима, холодно. Здесь будет много болельщиков. Говорят, что 15 000 сегодня может быть. Я думаю, для первой зимней игры это очень хорошо. Также я был бы очень рад, чтобы были голы, хорошая атмосфера и хорошее шоу на поле. И чтобы было вообще без карточек, хорошая агрессивная игра, но фэйр-плей. Так было бы еще лучше.