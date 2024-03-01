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​Бувач остаётся в «Динамо» - назван срок нового контракта

01 Марта 2024 • 18:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Желько Бувач продолжит работать на посту спортивного директора «Динамо». Боснийский специалист заключил с московским клубом новое трудовое соглашение.

Как сообщает «РБ Спорт», новый контракт Бувача с «Динамо» рассчитан на два года. Предыдущий договор истекал ближайшим летом.

«Динамо» проводило зиму на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть зачётных баллов.

Первый официальный матч в 2024 году «Динамо» проведёт в воскресенье, 3 марта. «Бело-голубых» в этот день ждёт дерби против «Локомотива» на своём поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Желько Бувач

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