Колосков: «У «Динамо» тяжёлая дорога до третьего места»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил турнирные шансы московского «Динамо».

«Очень много команд борется за третье место. Вся Москва на него претендует! «Спартак», ЦСКА, «Локомотив». Так что у «Динамо» тяжелая дорога до третьего места. Я не скажу, что «бело-голубые» – фавориты в борьбе за бронзу. Пока одни надежды. В меня ничего не вселяет убежденность того, что «Динамо» будет третьим», — сказал Колосков.

После 18 туров «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. За «бело-голубыми» следуют «Локомотив» (31), «Спартак» (30), «Крылья Советов» (29), «Рубин» (28) и ЦСКА (28).