Смородская: «Я хотела пригласить Карпина в «Локомотив», но совет директоров заблокировал его кандидатуру»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что хотела пригласить в московский клуб известного тренера Валерия Карпина, который сейчас возглавляет «Ростов» и сборную России.

По словам Смородской, она рассматривала кандидатуру Карпина после ухода из «Локомотива» Леонида Кучука в 2014 году.

«После Кучука хотелось простого мира в команде. Я хотела пригласить Карпина, который тогда тренировал «Торпедо Армавир», но совет директоров заблокировал его кандидатуру — мол, не солидно звать тренера из Второй лиги», — цитирует Смородскую Sport24.

Напомним, Смородская занимала пост президента московского клуба в период с 2010 по 2016 год.