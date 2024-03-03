Ньямси: «В первые дни моего пребывания в команде Галактионов рассказал о своем видении футбола»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси после поражения от «Динамо» (1:2) матче 19-го тура РПЛ в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своей адаптации в команде.

- У вас уже сложилось какое-то впечатление об РПЛ. если отталкиваться от матча с «Динамо»?

- Я уже понял, что здесь будет непросто. Надо серьезно готовиться к каждому матчу, выкладываться на сто процентов. По-другому здесь не будет. Тем не менее, я очень рад, что попал в такой конкурентный чемпионат, в котором нет проходных матчей.

- Уже нашли взаимопонимание с Морозовым, с которым играете пару центральных защитников?

- Безусловно, какие-то наработки уже есть, адаптация идет. В Дубае на сборах мы сыграли вместе несколько матчей. Постоянно на контакте, общаюсь с ним и другими футболистами, с которыми непосредственно взаимодействую во время матчей. Так что процесс идет.

- Что могли бы отметить в «Локомотиве», если сравнивать с другими командами? Чем «железнодорожники» отличаются от других клубов, в которых вы играли?

- Со «Страсбургом» сложно сравнивать. «Локомотив» - клуб намного более крупный, с более богатой историей. Да и сами чемпионаты отличаются, и футбол по стилю тоже другой. Отличие только в том, что «Локомотив» ставит перед собой высокие задачи. И мне это нравится.

- Как вам работается с Галактионовым? Понимаете, какие требования он вам предъявляет?

- Тренер мне очень нравится. В первые дни моего пребывания в команде он рассказал мне о своем видении футбола, о том, что хочет от меня на поле. Стараюсь выполнять его требования в игре.

- Что самое сложное для вас в адаптации в команде и новой стране?

- Прежде всего, это языковой барьер. Очень не хватает общения. Иногда хочется кому-то что-то объяснить или сказать. Из-за этого надо быть постоянно сосредоточенным на работе, потому что ты не все понимаешь и надо это улавливать что-то вне языка, чтобы не выпадать из контекста. Но адаптация – это вопрос времени.

Елена Григорьевская