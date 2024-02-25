Нагорных: «Считаю, что спортивный блок «Локомотива» неплохо справился с задачей»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о работе клуба на трансферном рынке.

Напомним, текущей зимой состав «железнодорожников» пополнили Жерзино Ньямси и Саид Хамулич. Также «Локомотив» договорился с «Крыльями Советов» о переходе Никиты Салтыкова, который состоится ближайшим летом.

«На сегодняшний день мы уже завершили нашу трансферную работу в этот промежуток. Считаю, что наш спортивный блок неплохо справился с задачей», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой первый матч после возобновления сезона «железнодорожники» проведут 3 марта против «Динамо».