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Марцел Личка: «Мы никого не боимся»

01 Марта 2024 • 11:27 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о мотивации столичного клуба на вторую часть сезона.

Специалист хочет, чтобы его команда продолжала прогрессировать и показывала, что может играть ещё лучше, однако на данный момент игроки должны сконцентрироваться на трех ближайших матчах.

«Наша мотивация — догнать кого то из лидеров в турнирной таблице, а может, и обоих. Мы никого не боимся», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что после первой части сезона РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. В воскресенье, 3 марта, «бело-голубые» сыграют против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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