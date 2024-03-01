Марцел Личка: «Мы никого не боимся»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о мотивации столичного клуба на вторую часть сезона.

Специалист хочет, чтобы его команда продолжала прогрессировать и показывала, что может играть ещё лучше, однако на данный момент игроки должны сконцентрироваться на трех ближайших матчах.

«Наша мотивация — догнать кого то из лидеров в турнирной таблице, а может, и обоих. Мы никого не боимся», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что после первой части сезона РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. В воскресенье, 3 марта, «бело-голубые» сыграют против «Локомотива».