Орещук: «Динамо» очень здорово выглядит, сомневаюсь, что только «Краснодар» и «Зенит» разыграют чемпионство»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в преддверии возобновления матчей РПЛ поделился мнением о состоянии «бело-голубых».

По мнению эксперта, динамовцы выглядели хорошо в своих матчах и способны вклиниться в борьбу за чемпионский титул.

«Динамовцы очень здорово выглядят. Команда готова тактически, физически, микроклимат шикарный. У меня есть большие сомнения, что только «Краснодар» и «Зенит» будут разыгрывать чемпионство», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.