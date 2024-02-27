Личка — о трансферах «Динамо»: «Никто не ушёл — это уже большой плюс»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о работе клуба на трансферном рынке.

По словам наставника «бело-голубых», он был бы рад подписанию одного-двух новых игроков, но сейчас самое главное – это то, что «Динамо» удалось избежать серьёзных потерь.

«Если из команды никто не ушёл — это уже большой плюс. Чем дольше она вместе, тем больше автоматизма, не требуется много объяснять», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 3 марта против «Локомотива».