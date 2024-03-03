​Кокорин повторил достижение Тюкавина

В воскресенье «Динамо» обыграло дома «Локомотив» с результатом 2:1. Нападающий Константин Тюкавин не забил, но помог забить партнёру, записав на свой счёт результативный пас.

Таким образом, Тюкавин продлил серию с результативными действиями в РПЛ до семи матчей. В этих играх молодой форвард записал на свой счёт пять голов и три голевые передачи на партнёров.

Как сообщает Opta, с момента начала сбора статистики голевых передач – а это 2009 год – в Премьер-лиге России только один футболист «Динамо» выдавал серию из семи игр с результативными действиями. Этим игроком был Александр Кокорин в 2013 году.

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