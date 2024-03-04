​Бальбуэна: Не сказал бы, что «Зенит» не выглядит мощно

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна не согласен с мнением о том, что в настоящий момент «Зенит» не выглядит мощно.

Напомним, что в субботнем матче против «Спартака» «Зенит» добился только ничьей на своём поле – 0:0.

«Нынешний «Зенит» не выглядит так мощно? Я бы так не сказал. Это лишь говорит о том, что сейчас больше команд лучше готовы к чемпионату. Тот же «Краснодар» в прекрасной форме. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА – все борются за победу», - цитирует Бальбуэну Metaratings.

Капитан «Динамо» отметил, что уровень конкуренции в Российской премьер-лиге является высоким.

После девятнадцати туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марцела Лички на два очка отстаёт от «Зенита» и на четыре очка отстаёт от «Краснодара».