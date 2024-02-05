Агент Кутицкого: «Очень надеюсь, что скоро Александр сможет заниматься в общей группе»

Алексей Сафонов, агент полузащитника «Динамо» Александра Кутицкого, рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.

Напомним, в октябре прошлого года 22-летний футболист травмировал сухожилие прямой мышцы бедра, после чего перенёс операцию.

«Пока Александр ещё не приступил к тренировкам в общей группе. По срокам лучше спрашивать у врачей. Есть медицинский штаб, который каждый день за ним наблюдает. Я очень надеюсь, что скоро он сможет заниматься в общей группе», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кутицкий провёл за «Динамо» шесть матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. На сегодняшний день «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 турах.