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Наумов считает, что текущий сезон — последний для Дзюбы в «Локомотиве»

27 Февраля 2024 • 13:23 Комментировать
Динамо Москва
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Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что текущий сезон станет для 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы последним в составе «железнодорожников».

«Всё-таки он уже не такой быстрый, более тяжёлый. Наверное, Артём всё ещё очень хорош для раздевалки и скамейки. А так, в качестве игрока «Локомотива», как мне кажется, он будет доигрывать этот сезон», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт опытного футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

 

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