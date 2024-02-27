Наумов считает, что текущий сезон — последний для Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что текущий сезон станет для 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы последним в составе «железнодорожников».

«Всё-таки он уже не такой быстрый, более тяжёлый. Наверное, Артём всё ещё очень хорош для раздевалки и скамейки. А так, в качестве игрока «Локомотива», как мне кажется, он будет доигрывать этот сезон», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт опытного футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.