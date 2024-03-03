Личка: «Игрокам сказал спасибо за характер на поле и дисциплину»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Победа получилась достаточно нервной, хотя поначалу казалось, что у «Динамо» достаточно большое преимущество. Тем не менее, все равно матч закончился очень нервной концовкой.

- Игра - это 90 минус, плюс то, что добавит судья. Можно сказать, что первый тайм мы заслуженно должны были выигрывать 1:0. Второй тайм начали неплохо, но после того, как соперник забил незасчитанный гол, мы 10 минут потеряли уверенность и начали чуть-чуть бояться. Хорошо, что в этот момент быстрый перехват и переход вперед, и Макаров помог команде забить этот второй гол. Стало более спокойно. Да, был забит еще один, контактный гол, 2:1, интрига вернулась, потому что команде «Локомотив» было нечего терять. Она могла проиграть 1:3, но могла еще забить гол, 2:2, и набираешь очко. Понятно, это всегда чуть-чуть нервничаешь. Я очень рад, игра для нас неплохо получилось. Мы набрали три очка, это очень важно. Мы идем впереди, близко от второго места, давим на соперника. Важно уметь выигрывать такие матчи, когда «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» могут преследовать и играть впереди. Поэтому эта победа очень важна для нас, я этому очень рад. Игрокам сказал спасибо за характер на поле и дисциплину. Я очень рад.