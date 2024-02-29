Колосков рассказал, как стал болеть за «Динамо»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как стал поддерживать московское «Динамо».

«Активным фанатом я никогда не был, глотку не рвал. Но ходил на стадион часто. Начал болеть с послевоенной поры, когда диктор из радиоприёмника говорил про динамовское турне в Великобританию. С тех пор и началась моя история поддержки «Динамо». Вот уже 70 лет болельщицкого стажа набежало. Но для меня в любом случае все российские команды родные», – сказал Колосков.

Напомним, что первый официальный матч 2024 года московское «Динамо» проведёт в это воскресенье, 3 марта. Соперник – другой столичный клуб – «Локомотив».