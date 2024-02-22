Бышовец: «Локомотив» способен бороться за призовые места»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от выступлений «Локомотива» во второй части нынешнего сезона.

Напомним, после 18 туров РПЛ «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. По мнению Бышовца, «Локомотив» способен вести борьбу за призовые места, так как в первой части сезона команда выступала без спадов.

«Думаю, «Локомотив» способен бороться за призовые места. Команда играла без спадов в первой части чемпионата», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Свой первый матч после возобновления сезона «Локомотив» проведёт 3 марта против «Динамо».