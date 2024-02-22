Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Локомотив» способен бороться за призовые места»

22 Февраля 2024 • 13:38 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от выступлений «Локомотива» во второй части нынешнего сезона.

Напомним, после 18 туров РПЛ «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. По мнению Бышовца, «Локомотив» способен вести борьбу за призовые места, так как в первой части сезона команда выступала без спадов.

«Думаю, «Локомотив» способен бороться за призовые места. Команда играла без спадов в первой части чемпионата», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Свой первый матч после возобновления сезона «Локомотив» проведёт 3 марта против «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Анатолий Бышовец

Новости по матчу

Сегодня, 22 Февраля
13:38
Бышовец: «Локомотив» способен бороться за призовые места»
09:54
Лещук — о новом контракте с «Динамо»: «Были сомнения»
21 Февраля
16:55
Агент Тюкавина — о будущем игрока «Динамо»: «У нас нет планирования, мы же не картошку сажаем»
16:16
Дьяков — о Смолове: «Личка и руководство «Динамо» ожидали большего количества забитых мячей»
15:00
Кирьяков: «Не думаю, что кто-то в РПЛ может предложить Смолову такие же деньги, которые он получает в «Динамо»
14:17
Орещук: «Динамо» очень здорово выглядит, сомневаюсь, что только «Краснодар» и «Зенит» разыграют чемпионство»
09:28
Смолов: «Тюкавин обретает уверенность с каждой игрой»
20 Февраля
23:17
Лещук — о хейте: «Людям заняться больше нечем, жизнь у них не очень»
19 Февраля
11:50
Игрок «Локомотива» Кузьмичёв может перейти в «Торпедо»
18 Февраля
11:29
Уилкшир считает, что «Динамо» нужен забивной нападающий
10:25
Лантратов: «То, что футболисты мало читают — стереотип»
15 Февраля
10:53
Тюкавин: «Задача «Динамо» — выиграть чемпионство»
10:42
Тюкавин — о сборах при Личке: «Умирали, но вытерпели»
09:49
Тюкавин — о гонке бомбардиров: «Постараюсь обогнать Кассьерру во второй части сезона»
09:39
Тюкавин сделал выбор между Холанном и Мбаппе
09:14
Тюкавин рассказал, в чём ему необходимо прибавить
14 Февраля
10:50
Булыкин: «Пропуск сборов повлияет на игру Дзюбы»
13 Февраля
14:41
Смородская — о Диарра: «У него что-то не то с головой»
13:54
Чорлука — о Смородской: «Очень жёсткая, было страшно»
13:46
Чорлука — о Дзюбе: «Грязный игрок» 1
11:52
Смородская — о Фернандеше: «Неадекватный человек, удивилась, что «Краснодар» его подписал»
10:22
Смородская: «В какой-то момент поняла, что мы с Сёминым не сможем работать вдвоём»
10:10
Смородская: «Я хотела пригласить Карпина в «Локомотив», но совет директоров заблокировал его кандидатуру»
12 Февраля
13:39
Пименов: «Дзюба заслужил продление контракта»
13:30
Галактионов: «Если у Тикнизяна есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться, не создавая промежуточные этапы»
12:04
Галактионов: «Влияние Дзюбы на микроклимат в команде бесценно»
10:58
Галактионов заявил, что в России есть центральный защитник, который пригодился бы «Локомотиву»
10:48
Галактионов рассказал, как относится к слухам о своей возможной отставке
10:14
Галактионов — о будущем Тикнизяна: «Незаменимых в «Локомотиве» нет»
10:04
Галактионов хочет сохранить в «Локомотиве» Миранчука и Жемалетдинова
11 Февраля
15:38
Орещук считает, что решение по будущему Смолова «Динамо» необходимо принять в конце сезона
15:03
Головской: «Тюкавин лидер «Динамо»
10:33
Бителло назвал лидеров «Динамо»
10:22
Бителло рассказал об отличиях футбола в России и Бразилии
07 Февраля
11:03
Николич заявил, что не держит обиды на «Локомотив»
10:54
Наумов отреагировал на решение Магкеева не продлевать контракт с «Локомотивом»
06 Февраля
15:01
Булыкин: «Анчелотти? Я бы предпочёл увидеть в «Локомотиве» Моуринью»
13:49
Рыбчинский и Куликов не перейдут в «Торпедо»
10:12
Капитан «Шабаб Аль-Ахли»: «Марко Николич — это большое и известное имя»
09:12
Сёмин: «Если бы Анчелотти возглавил «Локомотив», это было бы блестяще»
05 Февраля
16:40
Сёмин: «У Смородской и Кикнадзе произошёл конфликт с футболом»
15:58
Агент Кутицкого: «Очень надеюсь, что скоро Александр сможет заниматься в общей группе»
15:47
Сёмин: «У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений»
14:47
Наумов: «Торпедо» — не уровень Рыбчинского и Куликова»
10:46
Сёмин рассказал о своём лозунге, который помогает ему в работе
09:12
Агент Магкеева: «Мыслей по поводу будущего Станислава пока никаких нет»
04 Февраля
14:01
Петржела: «Если Личка решится взять российское гражданство, то в Чехии для него будут большие проблемы»
11:20
Николич: «Когда я работал в России, это был шестой чемпионат Европы по силе» 1
11:08
Смородская считает, что нынешний состав «Локомотива» позволяет команде претендовать на попадание в тройку призёров
09:58
Наумов раскрыл подробности перехода Торбинского из «Спартака» в «Локомотив»
01 Февраля
14:45
Силкин: «Динамо» и «Спартак» не вклинятся в чемпионскую гонку»
10:07
Угаров считает, что «Локомотив» может отправить Тикнизяна во вторую команду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса 6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи» Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала»
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
14:22 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Мозесу пора уходить из «Спартака»
14:20 · Россия. Премьер-лига
​Промес выразил готовность дать показания в суде Нидерландов – но с важным условием
14:13 · Россия. Премьер-лига
Безруков: «Ерёменко — один из лучших футболистов, с которыми я играл»
14:09 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» исключил двух игроков из заявки на РПЛ
14:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо» Волнушкин: «Я привык ставить самые высокие цели»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Зобнин оценил новичка «Спартака» Угальде
13:52 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Промес – лидер «Спартака», спасибо ему»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Агболака продолжит карьеру в «Сабуртало»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Зобнин прокомментировал разгромные победы «Спартака»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Локомотив» способен бороться за призовые места»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Трахтенберг назвал условие для чемпионства «Спартака»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Батырев перешёл в «Сокол» официально
13:24 · Россия. Премьер-лига
За Конате приходили клубы из Саудовской Аравии эксклюзив
13:13 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «Хотел бы играть за «Крылья Советов» с Роналдиньо»
12:52 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» рассказали, кого не смогли подписать зимой
Все новости
Рекомендуем