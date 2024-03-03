Булыкин: «Динамо» провело шикарный матч и включилось в чемпионскую гонку

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался после победы «бело-голубых» над «Локомотивом» в 19-м туре чемпионата России.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу «бело-голубых».

«Динамо» провело шикарный матч, было лучше в каждом аспекте. Думаю, «Динамо» включилось в чемпионскую гонку, оно способно догнать лидеров», — приводит слова Булыкина портал «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ подопечные Марцела Лички располагаются на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре зачетных балла.

В 20-м туре чемпионата России «Динамо» примет у себя дома «Ахмат» (9 марта).