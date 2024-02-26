Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации в команде перед возобновлением сезона.

- Как оцениваете трансферную компанию «Динамо»? Есть разочарование, что не удалось усилиться?

- Команда усилилась в предыдущее трансферное окно. Все зависит от денег. Если они есть, клуб покупает игроков, если нет – не усиливается. Иногда не нужно покупать футболистов, потому что не факт, что они вольются. Я сам был свидетелем этого. Сейчас команда готовится к рестарту сезона и рассчитывает на тот потенциал, который имеется.

- Смотрели контрольные матчи «Динамо» на сборах?

- Не особо следил. Сейчас товарищеские встречи ни о чем не говорят. Они проходят без борьбы, и это не серьезно. Вот когда начнутся игры за очки, тогда и можно давать оценку, как команда провела подготовку.

- Недавно «Динамо» выиграло у ЦСКА. Наверное, этот матч можно рассматривать как генеральную репетицию к рестарту сезона?

- Это да, но все равно на поле нет той борьбы, которая идет за очки. Раньше в контрольных матчах искры летели. Ребята травмы получали. А сейчас другое время.

- Всего «Динамо» провело на сборах 11 товарищеских встреч, из которых выиграло 8, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение. Можно говорить о том, что команда движется в правильном направлении, раз такая хорошая статистика?

- Надо смотреть на соперников, с которыми «Динамо» играло. Если он сильный – это одно, слабый – другое.

- «Бело-голубые» много забивали на сборах. Это о чем-то говорит?

- Ни о чем. Не только в «Динамо» ребята играют на сборах не с той страстью, с которой положено. В других клубах то же самое. Это общая тенденция.

- Какие предчувствия по второй части сезона? Есть уверенность, что подопечные Лички выступят достойно и не отдадут третье место?

- А что такое третье место? Ничего. Есть только первое место. Поэтому, что вторая строчка, что тринадцатая – без разницы.

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- Первый матч у «Динамо» с «Локомотивом». Что думаете об этом противостоянии?

- Для московских команд это всегда принципиальные матчи. Они в таких междусобойчиках теряют очень много очков. И порой их не хватает для решения глобальной задачи.

- По составу «Динамо» сильнее железнодорожников?

- Я бы не сказал. По игрокам и там есть хорошие ребята, и здесь. Так что все будет зависеть от того, как ляжет карта в конкретный день. Кому повезет.

Елена Григорьевская