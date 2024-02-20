Лещук — о хейте: «Людям заняться больше нечем, жизнь у них не очень»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Я спокойно отношусь к таким людям. Я успокаиваю себя тем, что людям заняться больше нечем. Жизнь у них не очень», - цитирует футболиста официальный сайт московского клуба.

По мнению голкипера, хейт нужно воспринимать нормально. Он считает, что те, кто его не любит и так будут его оскорблять, пытаясь выбить из колеи.

Добавим, что «Динамо» сейчас готовится к возобновлению сезона в чемпионате России. «Бело-голубые» находятся в тройке лучших РПЛ, заработав 32 балла. В следующем туре столичный клуб примет дома «Локомотив». Встреча состоится 3 марта в Москве. Игра стартует в 16:30 (мск).