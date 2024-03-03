Личка: «Надо пробовать догнать «Зенит» и «Краснодар»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Если говорить про первый тайм, у «Локомотива» практически не было мяча, он практически не переходил на вашу половину. Было два опасных эпизода, тем не менее, преимущество вашей команды для многих стало неожиданностью. За счет чего вы его получили?

- Понятно, мы хорошо играли через пас, через короткий пас в 2-3 касания, индивидуальные качества Карраскаля, Бителло, Луиса Чавеса - это хороший уровень. Но надо сказать, что у соперника был один шанс после штрафного, но тогда попали в штангу. Мог счет стать 1:1, и ситуация могла измениться в первой половине тайма. Но я всегда говорю футболистам, что надо играть 90 минут и больше. Потому что ты можешь 80 минут играть плохо, а в конце можно заработать очко, а то и три. Надо всегда стараться играть до конца. И «Локомотив» это сегодня показал, играл до конца, смог забить гол, и интрига держалась до 95-й, 96-й минуты.

- Это «Локомотив» ожил, или вы позволили «Локомотиву» ожить? «Динамо» не хватает «инстинкта убийцы» в таких матчах?

- Мы могли там забить третий гол, убегали в быструю контратаку. У нас не получилось сегодня забыть ту игру. Была ситуация, когда был счет 2:0. Гладышев там получил мяч, покатил Грулёв, он мог забивать в тот момент на 3:0, и вообще никакой интриги уже не было бы. Но футбол - красивый спорт. Видите же - ты не забьешь, а соперник забьет, и уже начинается интрига. То, что я говорил перед игрой, голы были, всё было, и карточки. Плюс еще наша победа, я очень рад.

- «Динамо» сейчас набирает три очка, «Зенит» и «Краснодар» очки потеряли. Два очка от «Зенита» и четыре от «Краснодара». «Динамо» этой весной бьется за чемпионство?

- Когда находишься в тройке, нас близко преследуют другие команды, но надо смотреть вниз и вверх, пробовать догнать «Зенит» и «Краснодар». Если они допустят ошибку, нужно попробовать использовать ее. Надо просто давить, мечтать, искать свои цели. Сегодня у нас получилось сделать маленький шаг вперед и приблизиться к сопернику.