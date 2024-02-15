Тюкавин сделал выбор между Холанном и Мбаппе

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, почему ему не близок стиль игры форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

По словам динамовца, в голосовании за лучшего игрока 2023 года он отдал бы голос за игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Да, много забивает, но, наверное, я примеряю игру форвардов на себя. Холанн высокий, действует за счёт мощи, я за ним не слежу.

Если бы попросили сделать выбор, то отдал бы голос за Мбаппе, наверное», — цитирует Тюкавина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Холанн провёл за «Манчестер Сити» 26 матчей, в которых забил 21 гол и отдал шесть результативных передач.