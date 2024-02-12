Галактионов заявил, что в России есть центральный защитник, который пригодился бы «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что в России есть центральный защитник, который мог бы пригодиться московскому клубу.

При этом специалист не стал называть фамилию игрока, отметив лишь, что он не продаётся.

«Для меня такой игрок в России есть, но он не продаётся. А даже если бы и продавался, его цена была бы для нас неподъёмна. Если спросите меня, кто он, то ответ для меня очевиден, но публично называть его не хочу — кто меня хорошо знает, сам догадается», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

В 18 турах РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Первым соперником «красно-зелёных» после зимнего перерыва станет «Динамо», занимающее сейчас третью строчку.