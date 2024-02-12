Галактионов хочет сохранить в «Локомотиве» Миранчука и Жемалетдинова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил о том, что хочет сохранить в команде полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Напомним, контракты обоих футболистов с московским клубом истекают в конце июня нынешнего года.

«Вижу ли этих футболистов в долгую у себя в составе? Да, конечно. Мы знаем их потенциал. Оба игрока способны делать разницу на поле, дать толчок команде», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Локомотив» 24 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. На счету 27-летнего Жемалетдинова три мяча и одна передача в 13 встречах.