Петрушин: «Состав «Динамо» не уступает «Краснодару», было бы здорово побороться за второе место»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации в команде перед возобновлением сезона.

- Есть ли разочарование от того, что «Динамо» не удалось усилиться зимой?

- В команде надо было укрепить две позиции. Усиление требовалось, прежде всего, в центральную зону обороны, и плюс один игрок нужен был в нападение.

- Никого в итоге не взяли. Это осложнит задачу борьбы за медали?

- Раз никого не взяли, значит, Личка уверен в том составе, который у него есть. Брать абы кого тоже не имело смысла. Я уверен, что футболистов в команду предлагали. Но, видимо, тренерский штаб эти ребята не устраивали, по каким-то причинам.

- Недавно «Динамо» выиграло в контрольном матче у ЦСКА. Его можно рассматривать как генеральную репетицию к рестарту сезона?

- «Динамо» ведь проигрывало по ходу матча, а победить удалось только благодаря последней десятиминутке. После матча Личка честно сказал, что игра не получилась, и соперник имел большое преимущество. Вселяет оптимизм, что в концовке игроки смогли собраться и вырвать победу. С другой стороны, перед этой встречей был матч с «Балтикой», который москвичи проиграли 0:3. Хотя состав был смешанным, этот результат все равно стал для меня откровением. Слишком уж крупный получился счет.

- Всего «Динамо» провело на сборах 11 матчей, из которых выиграло 8, два сыграло вничью и потерпело одно поражение. Как это оцените?

- В основном команда одерживала победы на сборах. Но единственное поражение пришлось на последний сбор, это может настораживать.

- Зато «Динамо» много забивало на сборах. Это вселяет оптимизм?

- Есть поверье, которое иногда срабатывает. Когда команда много забивает на сборах, то в чемпионате голы даются с большим трудом. Поэтому, надо было что-то оставить на чемпионат.

- Какие предчувствия от второй части сезона для «Динамо»?

- Хотелось бы, чтобы третье место удержали. А еще лучше, если бы удалось побороться за второе место. Все возможности для этого есть. Многое будет зависеть от матча с «Локомотивом».

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- Что думаете об этом противостоянии?

- Погодные условия могут сказаться. Снега сейчас много, значит, поле может быть не очень хорошего качества. На первый план в этой игре выйдет функциональная готовность. Но в целом, у меня присутствует оптимизм в отношении этого матча. Все-таки состав у «Динамо» достаточно приличный. Считаю, он не уступает «Краснодару». Поэтому в матче с «Локомотивом» Личку устроит только победа. Она будет важна еще и с позиции уверенности в своих силах.

Елена Григорьевская