​Дзюба – в стартовом составе «Локомотива» на битву с «Динамо»

В воскресенье в 19-м туре Российской премьер-лиги пройдёт московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов включил в стартовый состав следующих исполнителей:

Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Дзюба.

Стартовый свисток в матче «Динамо» - «Локомотив» прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 16:30. Следить за игрой можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Прямо сейчас «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.