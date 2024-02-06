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Булыкин: «Анчелотти? Я бы предпочёл увидеть в «Локомотиве» Моуринью»

06 Февраля 2024 • 15:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова известного тренера Юрия Сёмина, заявившего о том, что он мечтает увидеть Карло Анчелотти на посту наставника московской команды.

Булыкин назвал нынешнего главного тренера «Реала» достойным выбором, отметив при этом, что сам он хотел бы увидеть в «Локомотиве» португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Я бы предпочёл в таком случае другого специалиста, если говорить о мечтах. И это Жозе Моуриньо! Он как раз сейчас без работы», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, последним место работы Моуринью была итальянская «Рома», которую он покинул в январе нынешнего года. Также португалец работал в «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме» и «Порту».

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