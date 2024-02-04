Смородская считает, что нынешний состав «Локомотива» позволяет команде претендовать на попадание в тройку призёров

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от выступлений московской команды во второй части текущего розыгрыша чемпионата России.

По мнению эксперта, сегодняшний состав «Локомотива» позволяет «красно-зелёным» бороться за попадание в тройку призёров.

«Про усиления ничего сказать не могу — ярких приобретений не было, но в целом этим составом «Локомотив» должен претендовать на тройку. А получится или нет — это другой вопрос», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

На сегодняшний день «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. От третьего «Динамо» «Локомотив» сейчас отстаёт лишь на один балл.