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Смородская считает, что нынешний состав «Локомотива» позволяет команде претендовать на попадание в тройку призёров

04 Февраля 2024 • 11:08 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от выступлений московской команды во второй части текущего розыгрыша чемпионата России.

По мнению эксперта, сегодняшний состав «Локомотива» позволяет «красно-зелёным» бороться за попадание в тройку призёров.

«Про усиления ничего сказать не могу — ярких приобретений не было, но в целом этим составом «Локомотив» должен претендовать на тройку. А получится или нет — это другой вопрос», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

На сегодняшний день «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. От третьего «Динамо» «Локомотив» сейчас отстаёт лишь на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская

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