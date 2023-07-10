Леонардо: «Мбаппе не хватает лидерских качеств, вокруг него трудно строить команду»

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе.

Парижский клуб предпринимает попытки убедить звёздного игрока продлить контракт – пока безуспешно. Соглашение 24-летнего форварда истекает через год, и вполне вероятно, что по окончании предстоящего сезона француз перейдёт в мадридский «Реал» в качестве свободного агента.

«Своим поведением в последние два года Мбаппе показал, что ещё не вырос в настоящего лидера команды. Он отличный футболист, но не лидер. Отличный бомбардир, но не созидатель. Вокруг него трудно строить команду. Думаю, «ПСЖ» должен расстаться с ним ради блага клуба», – сказал в интервью L'Equipe бразильский функционер.