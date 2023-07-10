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Чемпионат Франции. Лига 1

Леонардо: «Мбаппе не хватает лидерских качеств, вокруг него трудно строить команду»

10 Июля 2023 • 02:55 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе.

Парижский клуб предпринимает попытки убедить звёздного игрока продлить контракт – пока безуспешно. Соглашение 24-летнего форварда истекает через год, и вполне вероятно, что по окончании предстоящего сезона француз перейдёт в мадридский «Реал» в качестве свободного агента.

«Своим поведением в последние два года Мбаппе показал, что ещё не вырос в настоящего лидера команды. Он отличный футболист, но не лидер. Отличный бомбардир, но не созидатель. Вокруг него трудно строить команду. Думаю, «ПСЖ» должен расстаться с ним ради блага клуба», – сказал в интервью L'Equipe бразильский функционер.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Леонардо Араужо ПСЖ Килиан Мбаппе
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