«ПСЖ» назвал «Эвертону» стоимость Экитике

«Эвертон» продолжает переговоры по нападающему «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике.

В Париже готовы расстаться с 21-летним игроком, интерес к которому уже проявили различные клубы. Одним из главных претендентов на француза считается «Эвертон», обсуждающий с «ПСЖ» аренду Экитике с возможностью или обязательством последующего выкупа. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, гранд Лиги 1 рассчитывает заработать на продаже форварда 35 млн евро с учётом бонусов.

Напомним, что «ПСЖ» приобрёл Уго Экитике у «Реймса» за 28,5 млн евро. В прошедшем сезоне футболист отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в 32 матчах.