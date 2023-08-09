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«ПСЖ» назвал «Эвертону» стоимость Экитике

09 Августа 2023 • 23:09 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
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12.08 17:00

«Эвертон» продолжает переговоры по нападающему «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике.

В Париже готовы расстаться с 21-летним игроком, интерес к которому уже проявили различные клубы. Одним из главных претендентов на француза считается «Эвертон», обсуждающий с «ПСЖ» аренду Экитике с возможностью или обязательством последующего выкупа. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, гранд Лиги 1 рассчитывает заработать на продаже форварда 35 млн евро с учётом бонусов.

Напомним, что «ПСЖ» приобрёл Уго Экитике у «Реймса» за 28,5 млн евро. В прошедшем сезоне футболист отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в 32 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон ПСЖ Уго Экитике трансферы футбола - лето 2023
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