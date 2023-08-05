​Луис Энрике хочет использовать Мбаппе, но решения пока нет

До сих пор непонятно, что ждёт звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По данным RMC Sport, главный тренер команды Луис Энрике хотел бы использовать Мбаппе в матчах нового сезона. Тем не менее, руководители клуба ещё не приняли решение о том, возвращать ли футболиста к работе с командой.

Источник отмечает, что президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи не понимает, почему Мбаппе отказался от продления контракта. Ситуацию в клубе считают «непонятной».

Напомним, что клуб ранее не взял Килиана Мбаппе в предсезонное турне из-за отказа продлевать контракт.

Первый матч нового сезона «ПСЖ» проведёт 12 августа – против «Лорьяна».

Как «ПСЖ» посадил Мбаппе в золотую клетку, и что будет дальше