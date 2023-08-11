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Неймар согласовал контракт с «Барселоной», его зарплата упадёт в несколько раз

11 Августа 2023 • 12:59 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1 1.30 X 5.70 2 9.00
12.08 22:00

Нападающий «ПСЖ» Неймар согласовал условия контракта с каталонской «Барселоной». По информации от La Porteria, «сине-гранатовые» получили согласие футболиста на переход этим летом.

По версии источника, Неймар будет зарабатывать в «Барселоне» 12 миллионов евро в год. Для сравнения, по действующему контракту в «ПСЖ» бразилец получает за это же время более 56 миллионов евро. Ради возвращения на «Камп Ноу» Неймар готов пойти на значительное сокращение зарплаты.

6 лет назад «Барселона» продала Неймара в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро. Каталонцам сейчас будет трудно согласовать трансфер с парижанами, ведь несмотря на желание «ПСЖ» избавиться от игрока, у бразильца есть контракт до 2025 года

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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