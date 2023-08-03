Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может оставить свой пост спустя всего месяц после назначения.

В начале июля испанский специалист заключил с парижским грандом контракт, рассчитанный до 2025 года. Согласно сведениям Marca, Энрике не в восторге из-за неразберихи в деле с Килианом Мбаппе, чьё будущее остаётся неопределённым. Эта проблема уже вынудила наставника всерьёз задуматься об уходе из «ПСЖ».

Напомним, что звёздный форвард отказывается продлевать контракт, чтобы, как предполагается, следующим летом уйти в мадридский «Реал» в качестве свободного агента. Боссов парижан такой сценарий не устраивает, однако компромисс между сторонами по-прежнему не найден.