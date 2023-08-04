Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальдано: «Мбаппе будет забивать в «Реале» по 40 голов за сезон в течение десяти лет»

04 Августа 2023 • 01:22 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Знаменитый экс-игрок мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возможный приход в клуб Килиана Мбаппе.

24-летний форвард, выступающий за «Пари Сен-Жермен», может переехать в Мадрид уже в этом месяце, если клубы согласуют условия трансфера. Впрочем, если этого не произойдёт, француз с высокой вероятностью окажется в «Реале» в следующем году, когда завершится срок действия его нынешнего контракта с парижанами.

«Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешёл в «Реал», – делится мыслями Вальдано. – Он гарантированно будет забивать по 40 голов за сезон в течение следующих десяти лет. Было бы очень интересно посмотреть на него здесь», – приводит Madrid Xtra заявление экс-нападающего сборной Аргентины.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Хорхе Вальдано Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
02:28 · Испания. Ла Лига
Иско станет 27-м игроком, который проведёт севильское дерби за обе команды
02:12 · Испания. Ла Лига
Педри клянется в вечной любви «Барселоне»
02:03 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» считают, что слухи об уходе Луиса Энрике мог запустить «Реал»
01:42 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» должен объявить о трансфере Дембеле в пятницу
01:22 · Испания. Ла Лига
Вальдано: «Мбаппе будет забивать в «Реале» по 40 голов за сезон в течение десяти лет»
00:35 · Испания. Ла Лига
Месть за Мбаппе: «ПСЖ» готовит предложения по четырём игрокам «Реала» 1 слухи
00:35 · Англия. Премьер-лига
​Диего Коста: «Сделал много ошибок, но не всегда по своей вине»
00:22 · Испания. Ла Лига
Диего Коста рассказал о своих горестях в Испании
00:10 · Италия. Серия А
Артур: «Я стал лучше со времён выступления за «Барселону»
03 Августа
23:27 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» обеспокоены характером Канселу, но Хави уверен в игроке
23:01 · Испания. Ла Лига
Сольдадо прокомментировал решение завершить карьеру
22:51 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва обратится к Гвардиоле с просьбой отпустить его в «Барселону» 1 слухи
22:39 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на топ-игрока «Реала»
22:35 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» не предлагал Неймара «Барселоне»
22:12 · Испания. Ла Лига
Вингер молодёжной сборной Франции может заменить Дембеле в «Барселоне» слухи
Все новости
Рекомендуем