Вальдано: «Мбаппе будет забивать в «Реале» по 40 голов за сезон в течение десяти лет»

Знаменитый экс-игрок мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возможный приход в клуб Килиана Мбаппе.

24-летний форвард, выступающий за «Пари Сен-Жермен», может переехать в Мадрид уже в этом месяце, если клубы согласуют условия трансфера. Впрочем, если этого не произойдёт, француз с высокой вероятностью окажется в «Реале» в следующем году, когда завершится срок действия его нынешнего контракта с парижанами.

«Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешёл в «Реал», – делится мыслями Вальдано. – Он гарантированно будет забивать по 40 голов за сезон в течение следующих десяти лет. Было бы очень интересно посмотреть на него здесь», – приводит Madrid Xtra заявление экс-нападающего сборной Аргентины.